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Экономика

Нужно финансировать не административные издержки, а живые исследования — Путин

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Нужно финансировать не административные издержки, а живые исследования — Путин

Москва, 27 ноября. В сфере науки необходимо уделить больше внимания финансированию научных исследований в интересах экономики и граждан России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президентского Совета по науке и образованию​​​.

«Нам нужно финансировать не административные издержки, а живые исследования в интересах нашей страны — экономики и граждан», — сказал Владимир Путин.

Ранее президент РФ также сообщил о том, что на реализацию нацпроекта «Наука» будет дополнительно выделено свыше 300 миллиардов рублей.

Автор: Регина Пак
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