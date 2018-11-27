Нужно финансировать не административные издержки, а живые исследования — Путин
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Москва, 27 ноября. В сфере науки необходимо уделить больше внимания финансированию научных исследований в интересах экономики и граждан России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президентского Совета по науке и образованию.
«Нам нужно финансировать не административные издержки, а живые исследования в интересах нашей страны — экономики и граждан», — сказал Владимир Путин.
Ранее президент РФ также сообщил о том, что на реализацию нацпроекта «Наука» будет дополнительно выделено свыше 300 миллиардов рублей.