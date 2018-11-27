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Правительство Молдавии проводит заседание из-за введения военного положения на Украине

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Правительство Молдавии проводит заседание из-за введения военного положения на Украине

Кишинев, 27 ноября. Глава правительства Молдавии Павел Филип созвал заседание кабинета министров из-за введения военного положения на Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдавии.

По итогам заседания премьер-министр Молдавии проведет брифинг, в ходе которого расскажет о принятых решениях.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера военно-морских сил Украины «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу России. Экипажи военных судов не реагировали на законные требования российских пограничников, а также осуществляли провокационные маневры. Позднее украинские суда и их экипажи были задержаны.

В ночь на 26 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении военного положения. Вечером 26 ноября депутаты Верховной рады поддержали введение военного положения на территории 10 областей Украины, в том числе в Винницкой и Одесской, которые граничат с Молдавией.

Автор: Артем Никулин
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