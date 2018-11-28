Дамаск, 28 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое число боеприпасов террористов в районе Восточной Гуты (провинция Дамаск). Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам военного, инженерные подразделения сирийской армии продолжают прочесывать районы Восточной Гуты, Даръа, Эль-Кунейтры, Хомса и Хамы с целью обнаружения самодельных взрывных устройств (СВУ) и мин-ловушек, которые могли спрятать боевики перед уходом на север.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

На кадрах можно увидеть большое количество оружия, в том числе различные ракеты, снайперские винтовки, охотничьи ружья, многокалиберные минометные снаряды, танковые и артиллерийские снаряды, а также устройства для спутниковой беспроводной связи и бинокли.

Кроме того, сирийским военным удалось изъять самодельные мортирки-тромблоны, миномёт, собранный на базе орудия боевой машины пехоты (БМП), самодельное оружие на мотив ГРАД-П, разного рода патроны израильского и восточноевропейского производства, снаряды 115 мм под танковую пушку У-5ТС и многое другое.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда сирийские военные находят оружие, оставленное боевиками в освобожденных регионах республики.

Так, совсем недавно подразделения сирийской правительственной армии обнаружили склад боеприпасов и оружие в районе Барзе в провинции Дамаск. По словам полевого источника, компетентные органы в сотрудничестве с местными жителями накануне наткнулись на склад с различными взрывчатыми материалами и поясами смертников. Кроме того, там было большое количество боеприпасов, в том числе различные снаряды, пусковые установки, минометы, ракеты, С-4.