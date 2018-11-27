Путин раскритиковал формальный подход к исследованиям некоторых научных институтов

Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин во вторник принял участие в заседании Совета по науке и образованию. Глава государства раскритиковал научные институты, исследования которых в течение десятилетий не дают результатов.

Путин напомнил, что на финансирование работы академических институтов тратятся большие деньги.

«Немало вопиющих случаев, когда тематика фундаментальных и поисковых исследований не меняется десятилетиями, причем, конечного результата не просматривается», — сказал Путин.

Президент России отметил, что механизм, по которому бюджетные средства распределяются между высшими учебными заведениями, должен работать и в данном случае.

«Почему он не распространяется на научные организации, непонятно? Почему оценка их эффективности проведена, а никаких управленческих решений на ее основании до сих пор не принято?» — поинтересовался Путин.

Напомним, выступая на заседании Совета, президент России также призвал сделать науку более открытой областью, в том числе за счет повышения прозрачности в присвоении ученых степеней.