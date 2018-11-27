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Володин: Россия призывает все международные площадки к обсуждению провокации ВМСУ

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Володин: Россия призывает все международные площадки к обсуждению провокации ВМСУ

Москва, 27 ноября. Государственная дума России инициирует обсуждение инцидента в Керченском проливе на всех международных площадках, заявил председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.

Володин отметил, что Госдума планирует обсудить напряженную ситуацию в Керченском проливе после провокации ВМСУ.

«Более того, будет правильным, чтобы на всех международных площадках мы этот вопрос обязательно обсудили также», — констатировал спикер Государственной думы.

Володин: Россия призывает все международные площадки к обсуждению провокации ВМСУ

Он подчеркнул, что со своей стороны российские депутаты будут инициировать обсуждение нарушения государственной границы РФ украинскими судами для дальнейшего изучения и обсуждения ситуации.

«Хотелось бы, чтобы наши европейские коллеги наконец-то задумались, что происходит на Украине и к чему привела политика поддержки той власти, которая пришла в результате переворота к руководству Украины», — констатировал Володин.

Автор: Катерина Иванова
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