Володин: Россия призывает все международные площадки к обсуждению провокации ВМСУ
Москва, 27 ноября. Государственная дума России инициирует обсуждение инцидента в Керченском проливе на всех международных площадках, заявил председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.
Володин отметил, что Госдума планирует обсудить напряженную ситуацию в Керченском проливе после провокации ВМСУ.
«Более того, будет правильным, чтобы на всех международных площадках мы этот вопрос обязательно обсудили также», — констатировал спикер Государственной думы.
Он подчеркнул, что со своей стороны российские депутаты будут инициировать обсуждение нарушения государственной границы РФ украинскими судами для дальнейшего изучения и обсуждения ситуации.
«Хотелось бы, чтобы наши европейские коллеги наконец-то задумались, что происходит на Украине и к чему привела политика поддержки той власти, которая пришла в результате переворота к руководству Украины», — констатировал Володин.