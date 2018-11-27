В Госдуме предложили разрешить кризис в Донбассе в «аландском формате»

Пять лет прошло с начала кризиса в Донбассе и обострения отношений между Украиной и РФ, и неизвестно, разрешится ли он в скором времени. Минский формат буксует. Российские и западные политики предлагают различные форматы и способы разрешения этой ситуации. Один из способов предложил политикам политикам России, Украины, Европы и мира заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

Депутат предложил использовать опыт Швеции и Финляндии по разрешению кризиса столетней давности вокруг Аландских островов и повнимательнее приглядеться к этой истории.

В период с 1918 по 1921 год армии Швеции и Финляндии буквально держали друг друга на мушке, угрожая соседям новой войной в Европе из-за Аландских островов. В 1917 году жители островов изъявили желание воссоединиться со Швецией, но Финляндия отказала им в этом, не желая терять часть своей территории.

Жители Аландов продолжали борьбу, и уже в 1919 году объявили о референдуме, где 95% поддержали идею отделения от Финляндии. Хельсинки пришлось принимать ответные меры, и в 1920 году Аландам был представлен закон об автономии. Закрепил это положение съезд Лиги наций, который 24 июня 1921 принял решение оставить архипелаг под контролем Финляндии и предоставил статус широкой автономии шведоязычному населению островов. В этом же году ряд стран, куда входили Великобритания, Германия, Дания, Италия, Латвия, Польша, Финляндия, Франция, Швеция и Эстония, подписали в Женеве конвенцию о демилитаризации и нейтралитете островов.

В настоящее время Аланды — это некое государство в государстве. Эти острова имеют максимальную автономию, на их территории, по международному договору, ликвидированы все военные сооружения, это демилитаризованная зона, а жители архипелага к тому же освобождены от службы в армии.

Финнам с большой земли там нельзя открыть бизнес, купить собственность без постоянной регистрации и проживания на островах, там нет рекламы и вывесок на финском языке, и даже президент Финляндии Саули Ниинисте год не приезжал в местный парламент после избрания только потому, что недостаточно хорошо знал шведский язык, который является основным на территории Аландских островов. В школах и вузах финский, как и английский, — иностранный язык. Кстати о парламенте — там есть исключительно флаг Аландов, финского просто нет, так положено по местному уставу.

По сути, сто лет назад был создан формат разрешения территориальной проблемы между государствами, уверен Олег Нилов. Это опыт не только Финляндии или Швеции, а всей Европы — опыт мирного урегулирования вопросов о праве на самоуправление, праве на культуру, язык, территорию.

Олег Нилов считает, что ситуация с Аландским кризисом более чем напоминает текущую ситуацию на востоке Украины. Он уверен, что «возможно и необходимо» применить «аландский формат» на территории ДНР и ЛНР. Минский формат с проблемой не справляется, а конфликт на востоке Украины до сих пор угрожает жизни и здоровью людей. Поэтому нужно воспользоваться успешным прецедентом мирного разрешения сложного конфликта между Финляндией и Швецией.

Почему сегодня это не предлагается и даже не обсуждается? Ведь если не сработают минский или аландский форматы для достижения мира, очень велика вероятность, что на смену им могут прийти «фолклендский» или «панамский» формат, напоминает депутат.

Нилов предлагает лидерам международного сообщества на саммите G20 в Аргентине напомнить «партнерам» России о преимуществах аландского формата — в сравнении, например, с фолклендским.

К слову, выступая в августе в парламенте Аландских островов, депутат Госдумы обратился с этим предложением к парламентариям стран Балтийского моря. Но в ответ — тишина.