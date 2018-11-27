Бойцы ДНР сбили под Горловкой беспилотник ВСУ с зажигательными боеприпасами

Донецк, 27 ноября. Народная милиция Донецкой народной республики сбила в районе поселка Доломитное под Горловкой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины с зажигательными боеприпасами на борту. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов.

Стоит отметить, что использование БПЛА в Донбассе запрещено минскими соглашениями.

«Очередной такой аппарат был уничтожен нами вчера в районе населенного пункта Доломитное на горловском направлении. При этом, БЛА нес на себе зажигательные боеприпасы, которые при его ликвидации спровоцировали вспышку», — рассказал Безсонов.

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. В столице Белоруссии на регулярной основе проходят переговоры контактной группы, главной темой которых является вопрос урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

С сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

Так, ВСУ на регулярной основе используют беспилотники. Как отмечали в республиках Донбасса, украинские силовики посредством устройств ведут корректировку огня по населенным пунктам. Ранее стало известно, что бойцы ЛНР сбили разведывательный беспилотник ВСУ вблизи села Сокольники.