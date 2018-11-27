Володин назвал цель провокации Порошенко в Керченском проливе

Москва, 27 ноября. Введение военного положения в нескольких регионах Украины позволяет украинскому лидеру Петру Порошенко зачистить своих оппонентов до президентских выборов, которые запланированы на весну следующего года. Об этом заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

В воскресенье, 25 ноября, три военных украинских корабля незаконно пересекли российскую границу. Суда начали совершать опасные маневры, игнорируя законные требования Москвы остановиться. По итогу российская сторона задержала корабли-нарушители, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

На фоне этих событий Верховная рада утвердила указ Порошенко о введении военного положения в стране. Позже вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что указ о введении военного положения на Украине отменен из-за ошибки, сообщила «Газета.ру».

«Введение военного положения ему позволяет, скорее всего, именно эту цель он и ставил, зачистить своих оппонентов до выборов и дальше уже строить избирательную кампанию, понимая, что нет альтернативы, никто не мешает», — заявил Володин.

По мнению главы нижней палаты парламента, это и было целью провокации в Керченском проливе.