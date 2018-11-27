Порошенко не имеет шансов победить на выборах — Медведев

Минск, 27 ноября. Президент Украины Петр Порошенко на сегодняшний день не имеет никаких шансов на переизбрание. Такое мнение высказал во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, вероятнее всего, Порошенко не сможет выйти даже во второй тур, если действительно выставит свою кандидатуру.

«Очевидно, что сегодня действующий президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, шансов выйти во второй тур», — отметил глава правительства.

Недавние действия Украины в Керченском проливе Медведев назвал провокацией и выразил уверенность, что Порошенко намеренно пошел на этот шаг, чтобы добиться определенных политических выгод.

Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Президент Украины Петр Порошенко в тот же день внес на рассмотрение Верховной рады указ о введении военного положения в стране на 30 дней, который был поддержан депутатами.