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Путин пообещал дополнительно выделить на нацпроект «Наука» более 300 млрд рублей

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Путин пообещал дополнительно выделить на нацпроект «Наука» более 300 млрд рублей

Москва, 27 ноября. На нацпроект «Наука» будет дополнительно выделено свыше 300 млрд рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер в ходе заседания совета по науке подчеркнул необходимость включения науки, образования и технологий во все национальные проекты и программы. Однако «в концентрированном виде» их поддержка проводится в рамках отдельного нацпроекта.

«Напомню, на его реализацию в ближайшие шесть лет будет дополнительно направлено более 300 миллиардов рублей, а всего из всех источников — 635 миллиардов рублей», — пообещал Путин.

Автор: Катерина Михайлиди
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