Путин пообещал дополнительно выделить на нацпроект «Наука» более 300 млрд рублей
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Москва, 27 ноября. На нацпроект «Наука» будет дополнительно выделено свыше 300 млрд рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в ходе заседания совета по науке подчеркнул необходимость включения науки, образования и технологий во все национальные проекты и программы. Однако «в концентрированном виде» их поддержка проводится в рамках отдельного нацпроекта.
«Напомню, на его реализацию в ближайшие шесть лет будет дополнительно направлено более 300 миллиардов рублей, а всего из всех источников — 635 миллиардов рублей», — пообещал Путин.