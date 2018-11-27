Путин пообещал дополнительно выделить на нацпроект «Наука» более 300 млрд рублей

Москва, 27 ноября. На нацпроект «Наука» будет дополнительно выделено свыше 300 млрд рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер в ходе заседания совета по науке подчеркнул необходимость включения науки, образования и технологий во все национальные проекты и программы. Однако «в концентрированном виде» их поддержка проводится в рамках отдельного нацпроекта.