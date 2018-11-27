Первый из задержанных у берегов Крыма украинских моряков арестован

Симферополь, 27 ноября. Первый из задержанных украинских моряков, подозреваемых в нарушении государственной границы России в районе Керченского пролива, арестован. Суд Симферополя вынес решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года.

Первым арестованным стал Владимир Варимез (1992 года рождения) из Одесской области. Ему инкриминируют преступление, совершенное по части 3 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения». Своей вины он не признает.

Федеральное агенство новостей публикует видео из здания суда.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды России. Военные суда опасно маневрировали и не реагировали на требования российских пограничников прекратить движение. В результате члены экипажей украинских кораблей были задержаны, суда были доставлены в Керчь. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.