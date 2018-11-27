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Путин призвал укрепить продовольственную безопасность России

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Путин призвал укрепить продовольственную безопасность России

Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин призвал укрепить продовольственную безопасность и обеспечить независимость фарминдустрии.

Глава государства заявил о необходимости открытий и разработок, которые создадут отечественную продукцию мирового уровня, мощную технологическую и производственную базу, внедрят новые строительные технологии.

«Нам нужны прорывные открытия, разработки, которые позволят... улучшить состояние окружающей среды и здравоохранения, включая независимость в ключевых сегментах фарминдустрии, укрепить нашу продовольственную безопасность, в том числе за счет собственных посевных и племенных материалов», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что российские вузы должны оказать полное научное и интеллектуальное содействие национальным проектам и программам развития, а также подготовить профессиональных сотрудников, которые смогут заниматься сложными исследованиями и решать технологические производственные задачи.

Автор: Дарья Смолина
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