В Раде объяснили, почему Порошенко ввел военное положение только в 10 областях Украины

Киев, 27 ноября. Президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в 10 областях страны, жители которых не поддержат его кандидатуру на предстоящих президентских выборах в марте 2019 года. Об этом говорится в заявлении всеукраинского политического объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В заявлении отмечается, что после провала политической авантюры в Керченском проливе Порошенко пытается перенести президентские выборы, которые назначены на 31 марта 2019 года. При этом введение военного положения в 10 областях Украины позволит Порошенко легализовать «президентскую диктатуру».

«Власть разделила украинцев по признаку территории проживания и ввела цензуру для жителей юго-востока, запрет на митинги и забастовки, лишила людей права на неприкосновенность жилья, ограничила поездки и ввела комендантский час. Это настоящая диктатура», — говорится в заявлении.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля нарушили госграницу России, войдя в территориальные воды РФ. Украинские суда осуществляли провокационные маневры и не реагировали на законные требования российских пограничников. Вечером три украинских судна были задержаны в Черном море. При этом российские пограничники были вынуждены применить оружие для их принудительной остановки.

В ночь на 26 ноября президент Порошенко созвал срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), по итогам которого был подписан указ о введении военного положения. Вечером 26 ноября Верховная рада поддержала введение военного положения на территории 10 областей Украины, граничащих с Россией.