В Сети появилось фото пробоины в украинском корабле, задержанном в Керченском проливе

Симферополь, 27 ноября. В Сети появилось фото пробоины в украинском корабле «Бердянск», который был задержан российскими пограничниками 25 ноября в Керченском проливе. На кадре запечатлено повреждение боевой рубки, которое, предположительно, могло быть нанесено малокалиберным снарядом.

Пробоина в боевой рубке украинского бронекатера "Бердянск". Фото - Военный осведомитель / https://t.co/HInuMr9UcZ pic.twitter.com/frodhOsLqB — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 27 ноября 2018 г.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды РФ. Суда совершали опасные маневры и не реагировали на призывы российских пограничников прекратить движение. В результате три украинских корабля и члены их экипажей были задержаны. В Москве отметили, что действия сотрудников российских служб соответствовали нормам международного морского права. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

В связи с ситуацией в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко инициировал введение военного положения на территории страны. Верховная рада поддержала законопроект. Военное положение вводится на 30 суток в 10 регионах Украины.