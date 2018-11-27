Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

В Сети появилось фото пробоины в украинском корабле, задержанном в Керченском проливе

607
0 Оставить комментарий

В Сети появилось фото пробоины в украинском корабле, задержанном в Керченском проливе

Симферополь, 27 ноября. В Сети появилось фото пробоины в украинском корабле «Бердянск», который был задержан российскими пограничниками 25 ноября в Керченском проливе. На кадре запечатлено повреждение боевой рубки, которое, предположительно, могло быть нанесено малокалиберным снарядом.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды РФ. Суда совершали опасные маневры и не реагировали на призывы российских пограничников прекратить движение. В результате три украинских корабля и члены их экипажей были задержаны. В Москве отметили, что действия сотрудников российских служб соответствовали нормам международного морского права. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

В связи с ситуацией в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко инициировал введение военного положения на территории страны. Верховная рада поддержала законопроект. Военное положение вводится на 30 суток в 10 регионах Украины.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.