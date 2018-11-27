Лавров посоветовал спонсорам киевских властей предостеречь Украину от «игры с огнем»

Москва, 27 ноября. Спонсоры киевских властей должны жестко предупредить Украину о последствиях игры с огнем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя нарушение кораблями ВМСУ границы РФ в Керченском проливе.

Лавров напомнил, что накануне прошло экстренное совещание Совета безопасности ООН по вопросу нарушения Украиной границы РФ. Глава МИД РФ отметил, что совещание было полезным, все члены СБ ООН услышали правду об инциденте.

«Но основное зависит не от Совета Безопасности (ООН), не от ОБСЕ, не от каких-либо других организаций, а от того, чтобы спонсоры украинского руководства поставили ему на вид, жестко предупредили о недопустимости такой игры с огнем», — заявил Лавров.

Также министр добавил, что на практике инцидент мог быть предотвращен и решен на уровне пограничных властей двух стран. ВМСУ могли уточнить какие-то «технические вопросы, которые украинской стороне не вполне понятны», подчеркнул Лавров.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ были задержаны российскими пограничниками при попытке пересечь границу РФ. Моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. ФСБ РФ была вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

В ходе операции ранения получили три моряка ВМСУ. Им была оказана медицинская помощь, сейчас все трое находятся в больнице в Крыму. Военные ВМСУ рассказали, что распоряжение о провокации исходило от киевского руководства. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.