«Не останавливайтесь и стреляйте в ответ»: украинский моряк раскрыл секретные инструкции ВМС

Киев, 27 ноября. Украинский моряк Андрей Артеменко, задержанный за нарушение государственной границы России, перед выходом в море раскрыл своим родственникам полученные им секретные инструкции ВМС Украины.

Родственники военнослужащего заявили украинским журналистам, что командование предписало делать морякам в случае экстренной ситуации на море.

«Говорили, что если будут открывать огонь и перекрывать путь — не останавливайтесь и стреляйте в ответ», — рассказала родственница Артеменко журналистам издания «Информатор».

По информации издания, перед военной операцией у моряков забрали мобильные телефоны, а также запретили рассказывать детали военной операции близким.

25 ноября три украинских корабля Военно-морских сил Украины «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» нарушили статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву и незаконно пересекли госграницу России. Корабли зашли в акваторию Азовского моря и несколько часов совершали опасные маневры. Они не реагировали на требования российских пограничников. Для остановки судов российские военные вынуждены были применить оружие. Три украинских военнослужащих получили ранения, они находятся в керченской больнице.

Возбуждено уголовное дело о нарушении российской границы. Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Украины провокацией.

В Киеве заявили об «агрессии» России в отношении военных кораблей Украины, а также отказались признавать свою вину.

Отметим, что ранее ОБСЕ призвало Россию и Украину к политическим и дипломатическим мерам для деэскалации ситуации и ослабления напряженности.