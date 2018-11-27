Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

«Не останавливайтесь и стреляйте в ответ»: украинский моряк раскрыл секретные инструкции ВМС

473
0 Оставить комментарий

Не останавливайтесь и стреляйте в ответ: украинский моряк раскрыл секретные инструкции ВМС

Киев, 27 ноября. Украинский моряк Андрей Артеменко, задержанный за нарушение государственной границы России, перед выходом в море раскрыл своим родственникам полученные им секретные инструкции ВМС Украины.

Родственники военнослужащего заявили украинским журналистам, что командование предписало делать морякам в случае экстренной ситуации на море.

«Говорили, что если будут открывать огонь и перекрывать путь — не останавливайтесь и стреляйте в ответ», — рассказала  родственница Артеменко журналистам издания «Информатор».

По информации издания, перед военной операцией у моряков забрали мобильные телефоны, а также запретили рассказывать детали военной операции близким.

25 ноября три украинских корабля Военно-морских сил Украины «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» нарушили статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву и незаконно пересекли госграницу России. Корабли зашли в акваторию  Азовского моря и несколько часов совершали опасные маневры. Они не реагировали на требования российских пограничников. Для остановки судов российские военные вынуждены были применить оружие. Три украинских военнослужащих получили ранения, они находятся в керченской больнице.

Возбуждено уголовное дело о нарушении российской границы. Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Украины провокацией.

В Киеве заявили об «агрессии» России в отношении военных кораблей Украины, а также отказались признавать свою вину.

Отметим, что ранее ОБСЕ призвало Россию и Украину к политическим и дипломатическим мерам для деэскалации ситуации и ослабления напряженности.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.