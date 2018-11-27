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Медведев назначил нового заместителя главы Росавтодора

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Медведев назначил нового заместителя главы Росавтодора

Москва, 27 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил нового заместителя главы Федерального дорожного агентства (Росавтодора). Им стал Игорь Костюченко, сообщили в пресс-службе правительства России.

В пресс-службе Минтранса России отмечают, что Костюченко работал на должности главы департамента государственной политики в области дорожного хозяйства министерства. Однако Медведев перевел его на пост замглавы Росавтодора.

Медведев назначил нового заместителя главы Росавтодора

«Назначить Костюченко Игоря Владимировича заместителем руководителя Федерального дорожного агентства», — говорится в обнародованном документе.

Ранее Росавтодор разработал методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях, согласно которым обновлять дорожное покрытие в России разрешается при минусовой температуре и незначительных осадках.

Автор: Катерина Иванова
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