Лавров: Россия могла предоставить украинским судам лоцманские услуги в Керченском проливе

Москва, 27 ноября. Россия могла предоставить украинским судам лоцманские услуги при прохождении через Керченский пролив, напомнил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что в таком случае корабли не столкнулись бы с проблемой при переходе из Черного моря в Азовское. Лавров отметил, что ранее Украина прибегала к таким услугам российской стороны, однако в этот раз по неизвестным причинам запрашивать о них не стала.

«Если бы украинские суда использовали тот опыт, который у них уже есть, когда они в сентябре этого года запросили разрешение, уведомили о своем проходе из Черного в Азовское море, им были предоставлены услуги лоцмана, и все прошло без сучка и задоринки», — пояснил Лавров.

Он призвал странам, поддерживающим тесные отношения с Украиной, отправить Киеву очень сильный сигнал, чтобы подобных провокаций больше не допускалось. При этом дипломат предположил, что двух государств, которые могли бы передать украинским властям сигнал, было бы достаточно.

В воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пересекли российскую границу и взяли курс на Керченский пролив, попутно выполняя опасные маневры. Требования российских пограничников моряки игнорировали, и погранслужбе РФ пришлось прибегнуть к специальным мерам, чтобы задержать суда.

Как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом прикрытия госграницы и не нарушали норм международного права. Москва считает произошедшее в Керченском проливе провокацией Украины.