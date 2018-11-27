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В короле не сомневаюсь: отец «Мисс Москвы» рассказал об избраннике дочери

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В короле не сомневаюсь: отец «Мисс Москвы» рассказал об избраннике дочери

Москва, 27 ноября. Отец Оксаны Воеводиной, ставшей супругой короля Малайзии Мухаммада V, рассказал, что знаком с избранником дочери уже полтора года. Выбор победительницы конкурса «Мисс Москва-2015» Андрей Воеводин одобрил.

«Человек он [Мухаммад V] замечательный во всех отношениях. Знаю его уже полтора года. Если бы у меня были хоть малейшие сомнения в его порядочности, я не одобрил бы выбор дочери», — рассказал отец Оксаны в интервью KP.ru.

При этом о том, как его дочь познакомилась с королем Малайзии, Андрей Воеводин рассказывать не стал. Напомним, ранее стало известно, что в концертном зале Barvikha Concert Hall состоялась свадьба короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и обладательницы титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаны Воеводиной.

В короле не сомневаюсь: отец «Мисс Москвы» рассказал об избраннике дочери

Как отмечают СМИ, на свадьбе, вопреки российским традициям, не подавали спиртное. Напомним также, что Мухаммад V не является фактическим руководителем Малайзии, все решения, определяющие политику островного государства, принимает правительство. Срок правления Мухаммада V заканчивается 2022 году.

Автор: Федор Веснин
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