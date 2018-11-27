Киев пообещал наказать виновных в путанице с указом о военном положении на Украине

Киев, 27 ноября. Украинские власти пообещали наказать виновных в путанице с указом о военном положении в стране. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, правительственная газета «Урядовый курьер» по ошибке опубликовала указ Петра Порошенко о военном положении на 60 суток.

«Ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление об опровержении будет напечатано. Данный указ вообще отменен», — подчеркнул Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

Кроме того, политик пообещала, что уже в завтрашнем номере будет обнародован закон и соответствующий указ.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, во вторник газета центральных органов исполнительной власти Украины «Урядовый курьер» опубликовала первоначальную редакция указа Петра Порошенко о военном положении без учета корректировок. Речь идет о введении военного положения на Украине сроком на 60 суток: с 26 ноября 2018 года по 25 января 2019 года.

Депутаты Рады доработали президентский законопроект и сократили срок военного положения до 30 дней, чтобы не повлиять на проведение президентских выборов 31 марта. При этом местные СМИ подчеркивают, что после публикации в «Урядовом курьере» в силу вступила редакция указа, по которому особый правовой статус будет действовать 60 дней.

Поводом к введению военного положения на Украине стало задержание трех кораблей ВМС ВСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» , устроивших провокацию в районе Керченского пролива 25 ноября. Около семи утра они нарушили границу территориальных вод РФ и, опасно маневрируя, двинулись в сторону Азовского моря. При этом они игнорировали законные требоваия пограничных судов ФСБ РФ.

Таким образом, они вынудили российских пограничников применить оружие при задержании. В результате легкие осколочные ранения получили три украинских военных. Всех их доставили в керченскую больницу №1, где оказали всю необходимую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Российская сторона считает инцидент преднамеренной провокацией Киева, направленной на эскалацию в регионе. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

Отметим, что по мнению украинского политолога Михаила Погребинского, военное положение потребовалось Порошенко именно для срыва президентских выборов. По словам эксперта, «с вероятностью 99% выборы 31 марта не состоятся», пишет Infox.