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Россия готова продолжать совместную с Францией работу по доставке гумпомощи в Сирию

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Россия готова продолжать совместную с Францией работу по доставке гумпомощи в Сирию

Париж, 27 ноября. Россия готова продолжать практику отправки совместных с Францией гуманитарных поставок в Сирию. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который прибыл в Париж с рабочим визитом.

«Мы подтвердили готовность нашим французским коллегам продолжать практику совместных гуманитарных поставок сирийцам», — отметил он по итогам встречи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Напомним, что 25 ноября Россия предоставила 450 продовольственных корзин в качестве гумпомощи для жителей сирийского города Анхиль, который расположен на севере провинции Даръа. Глава городского совета Анхиль в комментарии Федеральному агентству новостей выразил благодарность Москве, которая продолжает оказывать помощь сирийскому народу.

 Война в Сирии продолжается с 2011 года. Вооруженный конфликт осложняется присутствием на сирийской земле террористических группировок, а также вооруженных сил зарубежных государств, которые проводят военные операции без согласования с Дамаском и без мандата Совбеза ООН. Россия и Иран являются единственными странами, которые получили разрешение сирийских властей на военное присутствие.

Автор: Антон Соколов
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