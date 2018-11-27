Лавров: РФ не видит необходимости в посредниках по инциденту в Керченском проливе

Париж, 27 ноября. Россия не видит необходимости в посредниках при разрешении ситуации вокруг инцидента в Керченском проливе, Москва и Киев способны самостоятельно обсудить имеющиеся вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что накануне ситуацию с нарушением украинскими судами госграницы РФ обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Во время беседы, которая состоялась по инициативе Меркель, по словам Лаврова, было достигнуто определенное понимание.

«Я не вижу необходимости в каких-либо посредниках. Я думаю, что это сугубо практический вопрос», — отметил министр.

При этом Лавров подчеркнул, что странам, поддерживающим тесный контакт с украинскими властями, следует послать сильный сигнал Киеву для того, чтобы избежать в будущем повторения подобных инцидентов. Если в этом заинтересована Украина и ее европейские партнеры, отметил он.

«В практическом плане, я думаю, на уровне местных пограничных властей двух стран вполне, если какие-то есть технические вопросы, которые украинской стороне не вполне понятны, можно было бы эти вопросы обсудить», — констатировал Лавров.

Напомним, в минувшее воскресенье утром три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении Совета национальной безопасности (СНБО) страны ввести военное положение в стране. Документ опубликован на официальном сайте администрации украинского президента. Согласно тексту указа, военное положение на Украине вводится до 25 января 2019 года.

Ранее директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей оценил переговоры Путина и Меркель по инциденту в Азове. Тот факт, что разговор состоялся по инициативе германской стороны, а не наоборот, говорит о том, что Меркель озабочена намного серьезнее, указал эксперт.