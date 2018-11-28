Сирия: корреспондент ФАН побывал на освобожденном от боевиков плато Ас-Сафа

Дамаск, 28 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии продолжают устанавливать свои точки на вулканическом плато Ас-Сафа в восточном районе провинции Эс-Сувейда. В будущем это позволит контролировать маршруты поставок на пустынных дорогах между Эс-Сувейдой и окраиной Восточной Гуты, расположенной в районе провинции Дамаск.

Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Напомним, что сирийская армия в ускоренном темпе прочесывает освобожденные районы Ас-Сафа, последнего оплота террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»1.

Контроль над регионом поможет бойцам сирийской правительственной армии полностью отслеживать все передвижения в пустынных районах провинции Эс-Сувейда. Кроме того, официальные власти смогут обеспечить поставками сельскую местность провинции Хомс, а также часть деревень Эс-Сувейды.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской правительственной армии продолжают прочесывать район вулканического плато Ас-Сафа в восточной пустыне Бадия.

Напомним, что скалистая местность, расположенная на юге региона Ард Ас-Сафа, долгое время оставалась последним оплотом незаконных вооруженных группировок, в разное время она подвергалась ударам артиллерии сирийской и российской авиации.

После серии военных операций район Ас-Сафа был полностью зачищен от боевиков. Сирийской правительственной армии при участии российских союзников удалось ликвидировать всех террористов и изъять большую часть их оружия.

Всего было освобождено около 380 квадратных метров сирийской территории. В рамках военной операции в пустыне Бадия сирийская правительственная армия продемонстрировала высокую эффективность и большую волю к победе. Сирийские солдаты полны решимости биться с террористами по всей стране до последнего.

1 Организация запрещена на территории РФ.