Украинская провокация в Керченском проливе: как это было

Федеральная служба безопасности РФ обнародовала хронологию событий 25 ноября в районе Керченского пролива. Напомним, в минувшее воскресенье три корабля ВМСУ — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — попытались незаконно пересечь государственную границу России и попасть в российские территориальные воды, несмотря на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота, и сотрудников погранслужбы ФСБ остановиться.

В итоге суда были доставлены в Керчь, а несколько моряков были ранены во время задержания и отправлены в больницу. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает. По факту нарушения российской госграницы было возбуждено уголовное дело.

Федеральное агентство новостей выясняло, зачем на самом деле понадобилась украинскому президенту Петру Порошенко провокация в Керченском проливе.

Тот факт, что инцидент в Черном море имеет характер политической провокации, неоднократно подчеркивали российские политики и эксперты.

«Как и следовало ожидать, Киев провел провокацию в Керченском проливе, дабы прокричать о «новом уровне агрессии России» и перевести страну на военное положение. Оснований для этого нет, но с помощью таких провокаций Порошенко надеется сохранить власть, — с выборами или без них», — отреагировал председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Как и следовало ожидать, Киев провел провокацию в Керченском проливе, дабы прокричать о «новом уровне агрессии России» и перевести страну на военное положение. Оснований для этого нет, но с помощью таких провокаций Порошенко надеется сохранить власть - с выборами или без них. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 25, 2018

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент «очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства». По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ.

Однако попытки Москвы вынести на международную повестку обсуждение событий в Керченском проливе не увенчались успехом: члены Совбеза ООН заблокировали предложение российской делегации без объяснения причин.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя действия Совбеза ООН, подчеркнула, что подобное решение было принято не без влияния Вашингтона.

Позицию РФ о политической подоплеке провокации украинских моряков в Азове разделяют и на Украине, где считают, что политические амбиции Порошенко постоянно терпят фиаско.

Украинский политолог Александр Дучдак ранее заявил корреспонденту ФАН о том, что использование военных кораблей в провокационной операции было необходимо Порошенко лишь для того, чтобы достичь собственных целей.

«Для Порошенко человеческие жизни ничего не стоят, и ради достижения своих корыстных целей он согласен угробить и население в Донбассе, и молодых призывников, которые даже не представляют, чем им грозят действия наподобие вчерашних», — уверен эксперт.

Отметим, рейтинги Порошенко с каждым днем падают: в настоящий момент лидером президентской гонки является экс-премьер Украины, лидер «Батьковщины» Юлия Тимошенко — за нее готовы отдать голоса 21% избирателей. Второе место занял известный комик Владимир Зеленский с результатом в 11%.

Порошенко замыкает тройку с довольно скромными показателями: всего 10% украинцев хотят отдать за него свой голос.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что у Порошенко нет никаких шансов на переизбрание.

«Очевидно, что действующий президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, шансов выйти во второй тур», — отметил глава правительства РФ.

Действия Украины в Керченском проливе глава Кабмина РФ назвал провокацией, выразив уверенность, что Порошенко намеренно пошел на этот шаг, чтобы добиться определенных политических преимуществ.

Поскольку провокация в Черном море не удалась, Порошенко решил пойти дальше, — ввести военное положение в стране. В тот же день, когда украинские суда были задержаны и отправлены в Керчь, украинский президент внес на рассмотрение Верховной рады указ о введении в стране военного положения сроком на 30 дней, который был поддержан депутатами.

«Утвердить указ президента Украины от 26 ноября 2018 №393 «О введении военного положения на Украине» со следующей оговоркой: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины в Азово-Керченской акватории», — гласит документ, принятый Верховной радой.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с корреспондентом ФАН выразил уверенность, что военное положение вводится на Украине лишь с одной целью — это попытка сохранить власть после инцидента в Керченском проливе и способ сдержать недовольных избирателей. Эксперт, однако, заявил, что шансы нынешней власти сохранить свои посты крайне малы.

Введение военного положения, по сути, развязывает руки действующему режиму в Киеве: власть сможет установить комендантский час в стране, сменить администрацию ряда регионов на военное руководство по своему желанию и свободно при необходимости отчуждать имущество украинских граждан и компаний.

Кроме того, может быть введена норма по обеспечению жителей страны продуктами и медикаментами, а также трудовая повинность для всех трудоспособных граждан Украины.

«Во внутренней политике введение военного положения может привести к еще большему ограничению прав и свобод в медийной сфере, к реквизиции в пользу государства и армии имущества украинцев, земли и капиталов, а также к отмене выборов», — заявил ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в интервью ФАН.

Одним из самых желанных для Порошенко «преимуществ» военного положения является перенос парламентских или президентских выборов на неопределенный срок, — или же вовсе их отмена.

Хотя изначально Петр Порошенко хотел установить режим чрезвычайного положения на 60 дней, Верховная рада доработала законопроект, указав регионы, на территории которых вводится режим ЧП, и сократив срок до 30 дней. Президент Украины согласился с данным решением.

Однако снова незадача! Газета «Урядовый курьер» — издание центральных органов исполнительной власти» — опубликовало текст указа Порошенко о введении военного положения без правок, то есть режим устанавливается на 60 дней. Фактически это означает, что военное положение вводится на Украине вместо обещанных 30 на 60 дней.

Позже стало известно, что издание «ошибочно» опубликовало предыдущую редакцию указа. По словам обозревателя МИА «Россия сегодня», политолога Владимира Корнилова, сложившаяся юридическая коллизия и правовая неразбериха показывают, что Порошенко решил насильственным путем сконцентрировать власть в своих руках.

«В принципе, это повод обвинить Порошенко в узурпации власти, поскольку публикация в «Урядовом курьере» противоречит решению Верховной рады. Это может служить поводом для обвинений действующей администрации в нарушении баланса власти», — пояснил эксперт корреспонденту ФАН.

Иными словами, что бы ни делал Петр Порошенко для сохранения власти и спасения собственного положения, безжалостно отправляя молодых призывников на провокацию в Черное море, вводя в стране после инцидента в российских водах военное положение в стране под абсолютно надуманным предлогом, — его это все равно не спасет, поскольку позиции президента внутри страны слабеют.

Пока ему лишь остается держать собственный народ в ежовых рукавицах путем ужесточения обстановки на Украине.