Следствие требует арестовать одного из задержанных украинских военных до 26 января

Симферополь, 27 ноября. Следствие просит суд арестовать одного из задержанных в Керченском проливе украинских военных до 26 января.

Речь идет о Владимире Варимезе. Следствие просит суд Симферополя избрать ему арест в качестве меры пресечения.

«Прощу ходатайство удовлетворить, [арестовать] до 26 января, — приводит слова следователя ТАСС. — Обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ — застигнут при совершении преступления».

Напомним, Киев 25 ноября ввел в Керченский пролив украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые нарушили госграницу России. Сопровождавшие их российские корабли и катера требовали от судов ВМСУ незамедлительной остановки, однако те не реагировали и продолжали осуществлять опасное маневрирование. Украинские суда и их экипажи были задержаны. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы России.