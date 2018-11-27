Россиянам объяснили, как оспорить ошибочный штраф ГИБДД

Москва, 27 ноября. Оспаривать ошибочные штрафы ГИБДД можно и даже нужно, однако делать это стоит при полной уверенности, что не нарушили ПДД.

Оспорить штраф можно в течение десяти дней после его получения. Подать жалобу можно лично в сервисных центрах или в электронном виде. К жалобе должны быть прикреплены документы, подтверждающие невиновность, в том числе фотографии, видеозаписи.

Если десять дней на подачу жалобы уже прошли, то необходимо приложить подписанное ходатайство о восстановлении срока обжалования. В жалобе необходимо отразить органы, куда подается прошение, а также подробно изложить аргументы, доказывающие невиновность, сообщает газета «Известия».

Срок рассмотрения жалобы составляет десять дней, поэтому рекомендуется все же оплатить штраф. Если удастся оспорить штраф в ГИБДД, а затем в суде, то деньги будут возвращены. Кроме того, опытные водители советуют хранить записи с видеорегистратора не менее двух недель.