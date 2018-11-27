Советник из США начал работу в Минобороны Украины

Киев, 27 ноября. В министерстве обороны Украины начал работу стратегический советник из США Кит Дейтон. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По данным ведомства, посол Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович представила стратегического советника США Кита Дейтона главе украинского министерства обороны Степану Полтораку. Американский советник будет работать в министерстве обороны и генеральном штабе вооруженных сил Украины.

Кроме того, Полторак провел встречу с Йованович и Дейтоном, в ходе которой обсуждались вопросы реформирования Минобороны Украины, а также ситуация в Черном море.

«Я знаком с культурой вашей страны и вызовами, которые стоят перед ней на пути внедрения принципов и стандартов альянса. И буду помогать вам в этом», — заявил Дейтон в ходе встречи.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера военно-морских сил Украины «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу России. Украинские суда осуществляли провокационные действия, а их экипажи не реагировали на законные требования российских пограничников. Вечером два украинских катера и буксир были задержаны российскими пограничниками в Черном море. По факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.