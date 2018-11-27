РФ и Париж продолжат взаимодействие по стабилизации в ЦАР — Лавров

Париж, 27 ноября. Москва и Париж условились продолжать взаимодействие по стабилизации ситуации в Центральноафриканской республике, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что французская и российская стороны условились продолжать взаимодействие по африканской тематике и другим вопросам, которые стоят на повестке дня Совета безопасности ООН.

«[Условились продолжать взаимодействие],…в том числе по ситуации в такой стране, как Центральноафриканская Республика, где совсем недавно был продлен мандат миссии ООН по стабилизации ЦАР», — подчеркнул российский дипломат.

Напомним, глава дипломатического ведомства Сергей Лавров проводит в Париже переговоры во вторник, 27 ноября. У министра запланирован ряд встреч с коллегами, а также участие во втором заседании координационного совета форума гражданских обществ «Трианонский диалог» в Версале.