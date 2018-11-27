Россия усилила контроль на границе с Украиной из-за эпидемий коклюша и туберкулеза

Москва, 27 ноября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ усилила санитарно-эпидемиологический контроль на границе с Украиной из-за вспышки заболевания туберкулезом и коклюшем в соседней стране.

Руководитель ведомства добавила, что были приняты меры в связи с угрозой эпидемии полиомиелита и гриппа. При этом Попова обратила внимание на то, что на Украине есть риск распространения искусственно привнесенных инфекций, передает РИА Новости.

Она констатировала, что сегодня система эпидемиологического надзора на Украине разрушена.

«Там не прививают людей, существует и проблемная для страны, для населения, для детей заболеваемость», — подытожила Попова.

Ранее в Центре общественного здоровья министерства здравоохранения Украины заявили, что корью в стране в течение недели заболели 1855 граждан, что на 10% выше показателей предыдущей недели.