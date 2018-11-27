Сирия: ВС РФ взяли пробы грунта в обстрелянном боевиками Алеппо

Дамаск, 27 ноября. Специальный мобильный комплекс приступил к анализу проб грунта и осколков снарядов, которыми боевики обстреляли сирийский город Алеппо. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России в Сирии, генерал-майор Валерий Васильев.

«Комплекс (мобильный комплекс ПХЛ-2. — Прим. ФАН) приступил к работе в Алеппо», — рассказал представитель ВС РФ.

В минувшую субботу боевики атаковали административный центр региона, в результате чего погибли и получили ранения более 100 человек. Как отмечал официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков, снаряды, которыми были обстреляны жилые кварталы Алеппо, вероятно, были начинены хлором. На это указывают симптомы отравления у пострадавших, подчеркнул он.

В МИД РФ ранее призвали международное сообщество отреагировать на химатаку в Алеппо, осуществленную боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.