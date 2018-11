Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) постепенно отходит на второй план, поскольку важнейшие решения по рынку нефти принимаются «тройкой» — Соединенными Штатами, Россией и Саудовской Аравией, утверждает аналитик рынков Джон Кемп (John Kemp). Агентство Reuters, публикующее его статью «Власть на рынке нефти переходит от ОПЕК к «тройке» Россия — Саудовская Аравия — США» (COLUMN-Oil market power ebbs from OPEC to the troika: Kemp), предупреждает: это личное мнение автора, которое может не совпадать с позицией издания.

Федеральное агентство новостей публикует перевод этого материала от 26 ноября.

Рост и последующее падение цен на нефть в этом году были почти полностью обусловлены производственными решениями этих трех стран — России, Саудовской Аравии и США — и их политикой по устранению последствий возобновления санкций в отношении Ирана.

На долю «тройки» в 2017 году приходилось 36 миллионов баррелей нефти и конденсата в день (39% от общемирового объема) по сравнению с 27 миллионами баррелей в сутки по сравнению с остальной частью ОПЕК (30% от общемирового объема).

Доля «тройки» в этом году выросла еще больше после того, как американские сланцевые компании увеличили производство в ответ на повышение цен, а Россия и Саудовская Аравия ослабили ограничения добычи нефти, введенные в конце 2016 года.

Объем производства «тройки» является самым быстрорастущим на мировом рынке нефти. Доля этих стран, вероятно, превысит 40% в 2018 году, в то время как доля остальной части ОПЕК упадет ниже 30%.

Решения, принимаемые «тройкой», как правило, определяют, будет ли на нефтяном рынке избыток или недостаток в краткосрочной и среднесрочной перспективе, в то время как другие страны — входящие или не входящие в ОПЕК — лишь наблюдают за этим со стороны.

Остальная часть ОПЕК страдает из-за санкций, плохого управления и беспорядков, она слишком мала, чтобы иметь значение, она максимизирует производство вместо того, чтобы его контролировать или просто подгоняет свое производство под политику Саудовской Аравии.

Единственным членом ОПЕК, проводящим независимую производственную политику и сумевшим значительно увеличить объемы производства нефти в 2017-2018 годах, является Ирак. В этом контексте неудивительно, что различие между ОПЕК и «не-ОПЕК» становится все более размытым, а принятие решений выходит за пределы этой организации.

Сегодня обсуждение и анализ перешли от министерской конференции ОПЕК к Объединенному комитету по мониторингу на уровне министров ОПЕК. В комитете состоят два ведущих, не входящих в ОПЕК производителя (Россия и Оман) и всего четыре страны ОПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, Алжир и Венесуэла) да еще президент ОПЕК (в настоящее время — это Объединенные Арабские Эмираты).

Разделение стран-производителей нефти на ОПЕК и «не-ОПЕК» уже не имеет смысла для анализа нефтяного рынка. Вместо этого стоит рассматривать иерархию лиц, принимающих решения, с различной степенью свободы и важности.

Внутреннее ядро составляют Саудовская Аравия и Россия, которые тесно координировали производство нефти в течение 2017-2018 годов и де-факто выступают в качестве лидеров ОПЕК и «не-ОПЕК» соответственно.

Далее идут Соединенные Штаты, которые не входят в ОПЕК и не имеют единой производственной политики, но оказывают решающего воздействия на поставки нефти и на цены за счет санкций и своей быстро растущей добычи сланца.

Третий уровень иерархии — это члены ОПЕК Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, а также Оман, не являющийся членом ОПЕК, которые выразили готовность изменить объемы производства под руководством Саудовской Аравии и России. «Тройка» с Кувейтом, ОАЭ и Оманом составляют почти половину мирового производства жидких нефтепродуктов.

Четвертый уровень — Ирак, который тоже в некоторой степени координировал свою производственную политику в соответствии с решениями Саудовской Аравии и России, но сохранил гораздо большую независимость.

Пятый и последний уровень — это все остальные производители нефти, которые по сути только максимизируют свой выпуск и не являются частью системы контроля объема производства.

Эксперты неоднократно отмечали, что следующий раунд важных переговоров по производству нефти состоится на встрече G20 на этой неделе в Буэнос-Айресе, а не на официальной конференции ОПЕК в следующем месяце.

«Что касается нефтяного рынка, то похоже, что настоящая встреча ОПЕК состоится на неделю раньше запланированного срока», — написал главный корреспондент по энергетике Bloomberg Хавьер Блас.

Газета Financial Times писала, что треугольник Бен Салман — Путин — Трамп (лидеры Саудовской Аравии, России и Соединенных Штатов — король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп) задает политический контекст, а тактические решения принимаются министрами энергетики и чиновниками.

Таким образом, конференции ОПЕК и ОПЕК+ стали лишь театральной сценой, где уже давно не принимаются реальные решения, резюмирует Джон Кемп.