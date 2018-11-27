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Депутат Госдумы раскритиковал ВГТРК за скандальный эфир на шоу Малахова

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Депутат Госдумы раскритиковал ВГТРК за скандальный эфир на шоу Малахова

Москва, 27 ноября. Депутат Госдумы РФ Николай Земцов направил письмо руководству ВГТРК, в котором раскритиковал скандальный эфир на шоу Андрея Малахова.

На одном из выпусков шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым» в студию пришел Гоген Солнцев, который в эфире подрался со своей женой. Земцова возмутило показанное по телевидению, и он направил директору ВГТРК Олегу Добродееву письмо, в котором раскритиковал контент телеканала.

Депутат Госдумы раскритиковал ВГТРК за скандальный эфир на шоу Малахова

Депутат в своем послании отметил, что ему пришлось поработать на Гостелерадио СССР. Он признал, что на контент сильно влияла идеология, однако эфир отличался «высоким интеллектуальным, культурным и творческим потенциалом».

«Отдавая себе отчет в далеко шагнувших вперед технологиях современного телевидения, коммерциализации производства, его сравнения на показатели доходности, высокой конкуренции среди телеканалов за зрителя, — приводит текст письма депутата «Царьград», — не могу не отметить крайне низкий культурный и воспитательный уровень некоторых телевизионных передач, идущих на каналах медиахолдинга ВГТРК».

Автор: Катерина Иванова
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