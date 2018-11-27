Депутат Госдумы раскритиковал ВГТРК за скандальный эфир на шоу Малахова

Москва, 27 ноября. Депутат Госдумы РФ Николай Земцов направил письмо руководству ВГТРК, в котором раскритиковал скандальный эфир на шоу Андрея Малахова.

На одном из выпусков шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым» в студию пришел Гоген Солнцев, который в эфире подрался со своей женой. Земцова возмутило показанное по телевидению, и он направил директору ВГТРК Олегу Добродееву письмо, в котором раскритиковал контент телеканала.

Депутат в своем послании отметил, что ему пришлось поработать на Гостелерадио СССР. Он признал, что на контент сильно влияла идеология, однако эфир отличался «высоким интеллектуальным, культурным и творческим потенциалом».