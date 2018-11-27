Сирия между миром и хаосом: как США дестабилизируют обстановку на северо-востоке страны

Последние события в северо-востоке Сирии свидетельствуют о том, что США не только не хотят восстановить там мирную жизнь, но и наоборот всеми силами способствуют обострению арабо-курдского конфликта. В ситуации попыталось разобраться Федеральное агентство новостей (ФАН).

Не секрет, что в настоящее время основным интересом американских военных к востоку от Евфрата является получение прибыли от контрабанды нефти с захваченных сирийских месторождений. Как важная геополитическая задача рассматривается также и блокирование влияния Ирана. Основным союзником при этом рассматриваются курдские боевики, получившие при помощи США контроль над восьмьюдесятью процентами нефтяных запасов Сирии.

В отличие от разрозненных местных арабских племен, среди курдов есть доминирующая сила — «Рабочая партия Курдистана» (РПК). Ей подконтрольны и курдские «Отряды народной самообороны», и так называемая служба безопасности «Асайиш». С помощью этого силового ресурса, опираясь на американскую поддержку, лидеры РПК захватили власть на северо-востоке Сирии и подавляют недовольных как среди курдов, так и среди арабов.

Проблемой для американцев является непримиримая вражда РПК и Турции. Чтобы сохранить важного союзника по НАТО и не потерять опору своего присутствия в Восточной Сирии в лице курдов, США требуют от лидеров курдских сепаратистов официально отказаться от идеологии РПК и убрать с первых ролей ее лидеров. В обмен Соединенные Штаты обещают курдам свое дальнейшее покровительство и защиту от турок.

Чтобы приободрить курдских подопечных на фоне воинственных заявлений Турции, американцы начали разворачивать наблюдательные посты на линии соприкосновения курдских отрядов с турецкими войсками, поставлять курдам боеприпасы и оружие, а также заявлять о планах по подготовке в 2019-м году к борьбе с «Исламским государством» (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ) и проиранскими формированиями 30 тысяч курдских ополченцев.

При этом Соединенные Штаты закрывают глаза на произвол курдов по отношению к арабскому населению. Свежим примером стала казнь боевиками «Исламского государства»1 25-го ноября в захваченном ими населенном пункте Эль-Бахра тридцати молодых арабов из числа насильно мобилизованных в состав возглавляемых курдами «Демократических сил Сирии». Брошенные американцами и курдскими командирами на произвол судьбы, плохо вооруженные бойцы арабских отрядов самообороны стали легкой добычей для головорезов ИГИЛ, беспрепятственно выпущенных курдами из города Хаджин.

Ряд местных арабских шейхов, сотрудничавших ранее с сирийской оппозицией либо «Исламским государством», поспешили воспользоваться ситуацией в надежде вернуть утраченные доходы от нефтяной контрабанды теперь уже с помощью Турции.

В населенных пунктах Абу-Хамам, Хараидж и Кашкия, расположенных севернее удерживаемого «Исламским государством» Хаджина, 25-го ноября местные боевики вывесили флаги Сирийской свободной армии, поддерживаемой турками.

Однако обострение арабско-курдских противоречий ни к чему хорошему не приведет. Ставки на оккупантов, что американских, что турецких, обернутся в Заевфратье новыми этническими чистками и межплеменными конфликтами. Лишь налаживание общесирийского национального диалога и возвращение на восточный берег Евфрата государственной власти Сирийской Республики способно обеспечить мир для всего населения этих территорий. Об этом Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал политолог и независимый журналист Александр Асафов.

По его мнению, говорить о том, что американцы выбрали стратегию поддержки исключительно курдов, не приходится.

«Мы видим какие-то ситуативные действия и зачастую противоречащие логике решения, связанные с поддержкой тех или иных сил, а также выполнением или невыполнением обещаний. То есть какой-то плотной, системной работы не видно. Виден набор отрывочных действий, лежащих в русле дестабилизации обстановки», — считает собеседник ФАН.

Он объяснил это тем, что американцам не выгодно усиление какой-либо конкретной стороны, будь то сирийская оппозиция или курдские вооруженные формирования. Им также не выгодно полное уничтожение «Исламского государства» в Сирии, поскольку тогда придется искать другое основание присутствия американцев в Сирии. Поэтому мы видим, что непоследовательность США приводит к дестабилизации обстановки, жертвам среди мирных жителей, агрессивным действиям курдов по отношению к арабскому населению, ответные действия арабского населения. Кроме этого, в этом хаосе усиливаются остатки «Исламского государства».

«Актуализируется и выполнение своих собственных задач со стороны турецких сил, причем не только военных, но и политических, поскольку курдский вопрос совершенно четко стоит для турок, и его решение они понимают весьма специфически. Поэтому в регионе и творится хаос. Я думаю, этот хаос американцы устраивают сознательно, поскольку им безразличны жизни и интересы мирных жителей, а также интересы курдов. США дают последним несбыточные обещания и ситуативную поддержку, при этом я уверен, что поддержка оказывается и остаткам «Исламского государства», а также какая-то поддержка, пусть незначительная, оказывается и так называемой оппозиции», — отметил собеседник ФАН.

Эксперт подчеркнул, что в этом клубке противоречий гибнут живые люди, однако хаос будет продолжаться и нарастать, поскольку у американцев нет задачи привести регион к миру, наладить там процессы, которые должны привести к восстановлению мирной жизни.

«И поэтому данный вопрос должен решаться официальными сирийскими силами. Правительственные войска, учитывая накопленный опыт и успешные кампании 2017-2018 годов, безусловно, имеет понимание, как принести мир на любые земли, пусть и со сложным этническим составом, пусть и на земли, на которых в том числе проживают не только арабы, но и люди других национальностей», — подытожил Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.