Экс-боец «Азова» рассказал, как военное положение на Украине поможет Западу бороться с РФ

Киев, 27 ноября. Введение военного положения на Украине даст повод западным партнерам Киева создать новые ограничения в отношении России. Об этом заявил экс-боец полка «Азов» Сергей Коротких.

Он рассказал, как военное положение на Украине поможет Западу бороться с РФ.

«Думаю, не без участия Запада принято сегодняшнее решение. Я думаю, что наконец-то там начнут бороться с российскими газопроводами. Введение военного положения с нашей стороны даст повод для санкций против России по газопроводам «Северный поток», «Турецкий поток», — заявил Коротких в эфире телеканала ZIK.

Он также считает, что Украина могла «лишить» Россию газопроводов еще в 2014 году. По мнению Коротких, если бы четыре года назад украинское правительство приняло аналогичное решение, то они «били бы жестче» по России, а инфраструктурные российские проекты были бы уже «заморожены».

Напомним, Верховная рада одобрила законопроект Петра Порошенко о введении военного положения на территории Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе. Три корабля ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды РФ при переходе из Черного моря в Азовское. Морские суда опасно маневрировали и не реагировали на призывы российских пограничников прекратить движение. В результате три военных корабля и члены их экипажей были задержаны. В Москве подчеркивали, что российские службы действовали в соответствии с нормами международного морского права. Задержанные корабли доставлены в Керчь, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.