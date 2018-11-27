«Это не опечатка»: чем грозит Порошенко публикация ошибочного указа о военном положении

В Верховной раде признали ошибочной публикацию указа о введении военного положения на Украине. Руководитель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что доработанный указ о введении военного положения будет опубликован 28 ноября. Из-за юридической коллизии, пока новый текст документа не опубликован, на Украине действует решение, не согласованное с Верховной радой.

Газета «Урядовой курьер» — издание центральных органов исполнительной власти — опубликовала текст указа Петра Порошенко о введении военного положения без правок Верховной рады: то есть режим устанавливается на 60 дней. Фактически это означает, что военное положение вводится на Украине на 60 дней.

Речь идет о введении военного положения на Украине с 26 ноября 2018 года по 25 января 2019 года. При этом ранее сообщалось, что депутаты доработали президентский законопроект, и, согласно поправкам, военное положение должно было действовать 30 дней — до 25 декабря, чтобы не повлиять на проведение выборов президента, назначенных на 31 марта.

Порошенко с доводами депутатов Рады согласился, в связи с этим непонятно, почему СМИ опубликовало указ со сроком действия военного положения, в два раза превышающим предполагаемый.

Помимо прочего, украинские парламентарии решили изменить список регионов, на территории которых будет введено военное положение — было решено ввести режим еще в Донецкой и Запорожской областях. В документе, опубликованном «Урядовым курьером» регионы, попадающие под введение военного положения, не уточняются.

В соответствии с действующими украинскими законами, указ президента вступает в силу после его утверждения Верховной радой и должен быть обнародован через СМИ или другим способом.

Публикация «Урядового курьера» немного сбивает с толку: так на сколько же дней вводится военное положение на Украине и на каких территориях?

Украинский журналист Александр Дубинский прокомментировал введение военного положения на Украине и назвал случившееся провалом президента Петра Порошенко.

«Начал разбираться и понял, что это полная ерунда и непрофессионализм журналистов, которые не могут отличить решение СНБО, указ президента, который вводит в действие решение СНБО, и Закон Украины о введении в действие указа президента. Именно такая хронология введения военного положения в стране. Решение СНБО и указ президента касались 60-дневного срока введения военного положения и затрагивали всю территорию страны, после чего Порошенко презентовал законопроект Верховной раде. Те в свою очередь утвердили его указ в другой редакции — со сроком установления режима на 30 дней. То, что опубликовано в «Урядовом курьере», — это вчерашний документ, который никакого отношения к закону Верховной рады не имеет», — опубликовал видеообращение журналист в Facebook.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к обозревателю МИА «Россия сегодня», политологу Владимиру Корнилову.

Эксперт в целом солидарен с позицией Дубинского — он подчеркнул, что вскоре издание опубликует документ о введении военного положения в выборочном порядке сроком на 30 дней. Однако пока это не сделано, публикация в «Урядовом курьере» грозит Порошенко неприятностями.

«Это не опечатка. «Урядовой курьер» опубликовал Указ о введении военного положения на 60 дней. Завтра-послезавтра, когда все будет подписано, я так понимаю, опубликуют указ о введении военного положения и закон Верховной рады, утверждающий введение этого положения в стране, — разъяснил собеседник ФАН. — И тут начинается серьезная юридическая коллизия: поскольку закон вступает в силу с момента публикации печатной версии, номинально в стране действует решение Порошенко и СНБО, которое заключается в установлении режима сроком на 60 дней по всей Украине».

По словам Корнилова, «власти Украины еще не сталкивались с введением военного положения, поэтому никто не знает, как в итоге это должно работать».

«В принципе, это повод обвинить Порошенко в узурпации власти, поскольку публикация в «Урядовом курьере» противоречит решению Верховной рады. Это может служить поводом для обвинений действующей администрации в нарушении баланса власти», — резюмировал эксперт.

Иными словами, на днях издание должно будет опубликовать документ, за который проголосовали депутаты Рады, предусматривающий введение военного положения на 30 дней и на некоторых территориях Украины.