России нужна новая редакция Налогового кодекса — президент Торгово-промышленной палаты РФ

Профицит федерального бюджета России на 1 октября составил более 2,5 трлн рублей, или порядка 3,5% ВВП, сообщил Минфин РФ. По данным Росстата, промышленное производство в нашей стране за 10 месяцев этого года выросло на 3%. Эти цифры говорят о том, что Россия движется вперед, несмотря на западные санкции.

Своим мнением о сегодняшнем дне российской экономики и бизнеса с Федеральным агентством новостей поделился Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России — ведущего бизнес-объединения страны.

Экономика меняется

— Сергей Николаевич, антироссийские санкции, вопреки ожиданиям их инициаторов, все-таки взбодрили российскую элиту и бизнес, и в целом экономику?

— Во-первых, давайте не забывать, что санкции западных государств не только, как вы говорите, взбодрили, но и нанесли нам совсем немаленький урон, впрочем, как и им — наши контрсанкции. Без этого мы бы продвинулись значительно дальше.

А вот во-вторых, да, в условиях санкционного давления, которое началось в 2014 году, во многом изменилось умонастроение и отечественных элит, и представителей деловых кругов. Пришло, наконец, осознание, что нужно полагаться прежде всего на собственные силы, развивать свои технологии и отечественное производство. Санкционные ограничения Запада стимулировали процессы импортозамещения, заставили искать новые решения, новых партнеров, повышать деловую активность. Вот отсюда — и нынешние положительные изменения в экономике, которые, подчеркну, пока еще достаточно скромные, что не удивительно.

— А что показывают рейтинги?

— Они тоже демонстрируют, что российская экономика меняется в лучшую сторону. Тут большую роль сыграли усилия государства по созданию более комфортных условий для бизнеса. Так, в новом рейтинге Всемирного банка Doing Business-2019, который как раз и оценивает эти усилия в разных странах, Россия заняла 31-е место, поднявшись на четыре позиции за минувший год. Упрощаются бюрократические процедуры, улучшается деловой климат в стране, снижается — правда, не так быстро, как хотелось бы, — коррупция в экономике.

ТПП РФ старается держать руку на деловом пульсе страны. Но пока что экономическая реальность в стране не такая, как нам хотелось бы. Надо, в частности, активнее развивать предпринимательство. В российском бизнесе занято сегодня лишь около 18 миллионов человек, то есть примерно 20% всего трудоспособного населения, в то время как в ведущих странах Запада этот показатель находится на уровне 50—70%.

Цифровая экономика

— Как вы оцениваете роль цифровых технологий в экономике?

— Без них современная экономика, бизнес будущего попросту невозможны. Это сегодня понимают и власть, и бизнес.

У нас, напомню, меняется экономическая модель развития, мы переориентируем экономику на развитие несырьевых отраслей. Это правильно и своевременно. Но качественной такая переориентация будет лишь при разработке и внедрении новых технологий. Поэтому надо экономику делать цифровой, изменять скорость обмена информацией и принятия решений, а также внедрять механизмы предикативной, то есть прогностической, модели управления. Все это, безусловно, непросто, но любая другая и более легкая дорога заведет в тупик. Массовая цифровизация неизбежна, и именно она, кстати, будет определять лидерство стран в экономическом развитии.

ТПП РФ уделяет серьезное внимание вопросам цифровизации и их влиянию на предпринимательскую деятельность. Бизнес из регионов обращается к нам — предприниматели заинтересованы в цифровой трансформации, но у них мало информации о механизмах и способах ее реализации.

На наш взгляд, только консолидированная работа заинтересованных министерств и ведомств, региональных органов власти, предпринимательского и экспертного сообщества в данной сфере даст положительный эффект в осуществлении первоочередных шагов в части трансформации реального сектора экономики и реализации национальной программы «Цифровая экономика».

Программа включает в себя такие направления, как кадры и образование; информационная инфраструктура; информационная безопасность; научно-технологический задел; нормативное регулирование; региональная политика. Эксперты ТПП РФ из нашего Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики особо выделяют такие направления, как кадры и образование, информационная инфраструктура и безопасность, нормативное регулирование, — и с ними нельзя не согласиться.

— Расскажите чуть подробнее о Совете, пожалуйста.

— Совет создан для участия Палаты в формировании позиции бизнес-сообщества по всей «цифровой повестке». Речь сегодня в первую очередь идет об экспертизе проектов нормативных правовых актов, подготовке предложений по корректировке действующего законодательства, консолидации мнения предпринимателей IT-сферы по вопросам развития отрасли. Взаимодействуем с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минэкономразвития РФ, Роскомнадзором, чтобы ключевые решения принимались с учетом мнения предпринимательского сообщества.

Сейчас задача ТПП РФ — сформировать у предпринимателей, прежде всего у малого бизнеса, четкое понимание того, что такое «цифровое предприятие». После этого — ответить на вопросы, которые задают нам коллеги: является ли мое предприятие цифровым? И если предприятие не цифровое, то как и зачем его следует сделать таковым и сколько это стоит?

Мы сейчас разрабатываем для предпринимателей соответствующий образовательный курс.

Гидра коррупции

— Борьба с коррупцией — больная тема для России. Какие инициативы в этом плане выдвигаются в ТПП РФ?

— Борьба с коррупцией находится среди главнейших задач государства и бизнес-сообщества. ТПП РФ, естественно, не может находиться в стороне от этого. Палата — один из инициаторов Антикоррупционной хартии бизнеса, подписантами которой становятся крупные и малые компании. К хартии присоединились уже более четырех тысяч предприятий. Она определяет основные принципы и меры противодействия коррупции в организациях при осуществлении ими предпринимательской деятельности, а также при взаимодействии с госорганами. ТПП РФ считает нужным законодательно закрепить созданную предпринимательскими объединениями Антикоррупционную хартию российского бизнеса.

В настоящее время заканчивается уже V этап спецпроекта ТПП РФ «Бизнес-Барометр коррупции». Его итоги будут подведены на Всероссийской интерактивной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией. Она по нашей инициативе пройдет 10 декабря.

А спецпроект, естественно, будет продолжен, и любой предприниматель может принять участие в нем. Опрос ведется в интерактивном режиме. Исследование проводится с целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в России. Его проведение закреплено Национальным планом противодействия коррупции на 2018—2020 годы, утвержденным указом главы государства.

О налоговом и административном бремени

— Как в России обстоят дела с налоговым и административным бременем, по вашей оценке?

— Мы, как я уже сказал, поднялись в последнем рейтинге Всемирного банка — Doing Business. Но работа впереди еще большая. Налоговая и административная нагрузка все еще серьезно тормозит отечественный бизнес, их надо снижать, «золотой середины» пока не видно.

ТПП РФ давно и регулярно выступает с предложением об упрощении ведения бизнеса, определив его формулой «4/1». Предприниматель должен сдавать один отчет один раз в год и осуществлять один платеж в одно окно. Если такой порядок будет установлен, то это будет настоящий прорыв.

— Каковы итоги традиционного ежегодного налогового форума в ТПП, который прошел недавно?

— Форум состоялся этой осенью. В этот раз его участники сошлись во мнении, что единой и стабильной налоговой системы у нас все еще пока нет. Фискальное бремя остается избыточно тяжелым, а налоговое законодательство — излишне подвижным. Ежегодно принимается порядка 30 законов, вносящих сотни поправок в Налоговый кодекс. Возникают резкие решения, как, например, повышение НДС до 20%.

— Известно, что для бизнеса остро стоит также проблема неналоговых платежей…

— Это действительно так. Эти платежи разбросаны по нормативным актам, принимаются зачастую подзаконными актами — бесконтрольно и хаотично на всех уровнях власти. Необходимо в кратчайшие сроки завершить работу по реформированию системы неналоговых платежей: определить, какие нужны, а без каких можно и нужно обойтись, запретить бесконтрольное «размножение» таких платежей. Внести, наконец, в правительство РФ застрявшую на согласовании в коридорах власти официальную версию законопроекта.

— Какие еще инициативы, направления готовы поддержать в Торгово-промышленной палате РФ?

— Любые хорошо продуманные инициативы, если в них речь идет о создании таких условий для развития предпринимательства в стране, чтобы от этого была польза и бизнесу, и обществу.

Мы выступаем за активное развитие семейного бизнеса. Семейный бизнес сегодня практически не имеет соответствующих нормативно-правовых основ, непросто организовать для него поддержку, а она очень нужна, нужны преференции, субсидии. Проблем здесь пока больше, чем решений, но перспективы открываются большие. Палата считает, что нужно вводить так называемый семейный патент. Если нам удастся реализовать идею, то, я думаю, это будет серьезная помощь семейному бизнесу и, в конечном счете, нашей экономике.

Мы поддерживаем идею главы государства проанализировать фискальную и квазифискальную нагрузку (то есть различные оплаты, штрафы, акцизы и т. д.) на население, чтобы разобраться в ситуации, ориентируясь не на отчеты, в которых, как правило, все в порядке и хорошо, а на жизнь. Бизнесмены — тоже люди, и далеко не все из них богаты, и на них, как на гражданах, тоже сказываются все эти акцизы и т. д.

Действительно, пора уже оценить вес наших налогов для населения и для бизнеса, просчитать все и выйти, наконец, на рациональный уровень.

Что же касается чисто бизнеса, то замечу, что мы поддерживаем предложение экспертных кругов начинать работу по разработке до 2025 года новой редакции Налогового кодекса РФ, в которой необходимо отразить все передовые тенденции времени.

Финансово-экономические сложности

— Согласны ли вы с утверждением, что два «И» сегодня крайне актуальны, если говорить о развитии промышленности и бизнеса в России? Это инвестиции и импортозамещение.

— Согласен. Инвестиционные возможности, доступность кредитов внутри страны остаются далеки от существующих потребностей. Деловой сектор, который приспособился к санкциям, нашел себя в условиях импортозамещения, нуждается в поддержке для дальнейшего роста и развития. Однако денежные средства остаются по-прежнему во многом малодоступными для реального сектора экономики. Что, конечно, не добавляет оптимизма в настроении предпринимателя.

— А как же поддержка делового сектора со стороны государства?

— Многое делается, это надо подчеркнуть. Но — недостаточно. Финансовая сфера располагает немалыми банковскими резервами, государство обладает значительными средствами, однако не все они идут в дело. Остаются неоправданно высокими процентные ставки, например для сектора малого и среднего предпринимательства, которые пока далеки от желаемых показателей. Так, согласно данным опросов, регулярно проводимых ТПП РФ, адекватная ставка по кредиту, при которой бизнес способен инвестировать, не должна превышать 7%. Обычно они намного выше.

Без переориентирования финансовой политики достичь целей, заявленных в майских указах главы государства, будет маловероятно.

Международное сотрудничество

— Санкции и ответ на них — далеко не единственная тема в отношениях с зарубежными партнерами, вы согласны?

— Безусловно. Вопросы цифровизации, современные технологии, «зеленая» экономика — это то, что объединяет мировое деловое сообщество. Идет постоянный поиск новых партнеров, новых решений. ТПП РФ поддерживает такие инициативы, например более активное развитие торгово-экономических отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Совсем недавно в Сингапуре в рамках очередного саммита Россия—АСЕАН между Деловым советом Россия—АСЕАН (созданным под эгидой ТПП РФ) и Деловым консультативным советом АСЕАН, штаб-квартира которого находится в Джакарте (Индонезия), была подписана «дорожная карта» развития внешнеэкономического сотрудничества.

— Что даст это соглашение?

— Документ предусматривает активный информационный обмен, поддержание контрактной и проектной деятельности, поощрение взаимных инвестиций, всемерное содействие производственной и научно-технической кооперации. Мы уверены, что данное соглашение даст толчок к обмену цифровыми технологиями, взаимодействию в области науки и образования.

В целом, ТПП РФ ведет активную деятельность по углублению интеграции российского бизнеса в мировую хозяйственную систему, выходу на новые этапы сотрудничества в рамках ЕАЭС, СНГ, Союзного государства, ШОС, БРИКС и других объединений.

— Расскажите о международной деятельности Торгово-промышленной палаты.

— Мы активно взаимодействуем с иностранными партнерами. Созданы и успешно работают 75 деловых советов по сотрудничеству с зарубежными странами, представительства ТПП РФ за рубежом (33 штатных и почетных представителя в 38 странах).

Мы нацелены на продвижение интересов российских компаний на зарубежные рынки и привлечение прямых иностранных инвестиций, что сегодня дается непросто в условиях санкционного режима.

В текущем году ТПП РФ, заручившись поддержкой главы государства, официально выдвинула свою кандидатуру для участия в конкурсе на право проведения в Москве в 2023 году Всемирного конгресса торговых палат. Такое масштабное мероприятие, в случае нашей победы, пройдет в России впервые. Для нас проведение подобного конгресса — это, с одной стороны, вызов, а с другой — оценка своих возможностей, сравнение наших практик с мировым опытом.

О системе ТПП

— Что представляет собой Палата — структурно и методологически?

— Система ТПП РФ объединяет в своих рядах около 180 территориальных палат, сотни отраслевых союзов, десятки тысяч членских предприятий. Экспертное сообщество при ТПП РФ, представленное в профильных комитетах и советах, деловых советах с зарубежными странами и других информационно-аналитических структурах, оказывает влияние на развитие предпринимательства в стране, продвижение интересов российского бизнеса на международной арене.

Наш программный документ — «Стратегия развития системы торгово-промышленных палат Российской Федерации до 2020 года». Ход ее исполнения постоянно подвергается тщательному анализу.

Комитеты и советы Палаты — это, можно смело сказать, средоточие интеллектуальных сил, где вырабатывается позиция бизнеса по основным вопросам развития экономики и предпринимательства. ТПП РФ активно сотрудничает с такими организациями, как Агентство стратегических инициатив, Фонд развития промышленности, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», с другими институтами развития предпринимательства, реализуя различные совместные инициативы.

У нас есть и специальные проекты, направленные на повышение престижа предпринимательской деятельности, популяризацию предпринимательства, вовлечение в него предприимчивой молодежи, выявление субъектов предпринимательства, добившихся наибольших успехов в своей деятельности. Это, например, Всероссийский конкурс национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», Всероссийский журналистский конкурс «Экономическое возрождение России», «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ», «100 надежд бизнеса» и другие.

Эти проекты, кроме прочего, помогают искать инвесторов и бизнес-партнеров для предпринимателей, привлекать внимание к обсуждению вопросов совершенствования законодательства и других насущных проблем бизнеса.