Знарок может вновь возглавить сборную РФ по хоккею

Москва, 27 ноября. Олег Знарок может вновь стать главным тренером сборной России по хоккею после чемпионата мира 2019 года, сообщило издание «Спорт Бизнес Online».

В СМИ отметили, что возвращение Знарока произойдет только в том случае, если российские хоккеисты неудачно выступят на мировом первенстве под руководством нынешнего главного тренера Ильи Воробьева.

Во вторник стало известно, что Знарок станет консультантом штаба сборной России. Специалист будет заниматься подготовкой резерва — работать с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными.

Напомним, Знарок был главным тренером сборной России с 2014 по 2018 год. Под его руководством россияне выиграли золотые медали на Олимпийских играх в Пхенчхане, завоевали медали мировых первенств. Также 55-летний специалист возглавлял петербургский СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в прошлом году.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии 10-26 мая следующего года.