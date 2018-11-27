МИД РФ предупредил россиян об обострении ситуации на Украине

Москва, 27 ноября. Министерство иностранных дел РФ обратилось к россиянам с рекомендацией учитывать резкое обострение внутриполитической ситуации на Украине. Запись с предупреждением появилась в Twitter-аккаунте Департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ также предупредили россиян о введении военного положения на территории Украины.

«Усиление антироссийских настроений; случаи запретов на въезд россиян. Гражданам России рекомендуется учитывать складывающуюся ситуацию и предпринимать меры предосторожности», — говорится в сообщении департамента.

#Украина - резкое обострение внутриполитической ситуации; введение военного положения; усиление антироссийских настроений; случаи запретов на въезд россиян; гражданам России рекомендуется учитывать складывающуюся ситуацию и предпринимать меры предосторожности pic.twitter.com/hdRZh3fXaF — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) 27 ноября 2018 г.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России, вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. Суда и члены их экипажей были задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

В связи с произошедшим президент Украины Петр Порошенко инициировал законопроект о введении военного положения в стране. Указ Порошенко одобрила Верховная рада. Как пишет Infox.Ru, президент Украины также провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По данным СМИ, генсек Североатлантического альянса заявил, что поддерживает Украину в сфере обеспечения «своей безопасности и территориальной целостности страны». Порошенко в разговоре акцентировал внимание на введении военного положения. Он назвал эту меру вынужденной и заверил, что она никак не скажется на правах граждан Украины.