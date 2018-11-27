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Из Германии ошибочно депортировали запросившего убежище россиянина

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Из Германии ошибочно депортировали запросившего убежище россиянина

Берлин, 27 ноября. Федеральное ведомство по миграции и беженцам Германии (BAMF) ошибочно депортировало запросившего предоставить убежище гражданина РФ. Об этом во вторник передает телерадиокомпания Hessischer Rundfunk.

По данным телерадиокомпании, 27-летний россиянин и его мать направили прошение о предоставлении убежища в 2015 году, но в ноябре минувшего года мужчина был депортирован из города Биденкопф в РФ.

Позднее руководство города Гисен признало депортацию противозаконной. Как оказалось, в процессе рассмотрения заявления россиянина была допущена ошибка. Однако мужчина не сумел своевременно обжаловать решение, поскольку его об этом не проинформировали.

Сообщается, что власти обязаны вернуть мужчину обратно в ФРГ. По словам его защиты, это должно произойти в ближайшее время.

Автор: Андрей Крылов
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