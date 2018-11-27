«А не вы послали этих мигрантов к нам?» Милонов ответил на требование НАТО освободить моряков ВМСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия получила «предупреждение» о последствиях инцидента в Керченском проливе. Ранее представители Североатлантического альянса потребовали от Москвы немедленно освободить моряков и корабли ВМС Украины, задержанных в территориальных водах РФ.

«Нет никаких оправданий применению Россией силы против украинских кораблей», — заявил Столтенберг.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с Федеральным агентством новостей выразил искреннее возмущение в связи с заявлением НАТО.

«А с каких, простите, щей мы должны освобождать каких-то мигрантов, которые хотели проникнуть на территорию Российской Федерации без документов? И причем здесь НАТО?» — задал вопрос парламентарий.

Россия ни в коем случае не будет никого выдавать, уверен Милонов. Кроме того, в связи с этим заявлением сам Альянс подпадает под определенные подозрения, считает депутат.

«Вопрос к Альянсу: не вы ли послали этих бомжей к нам?» — продолжил собеседник ФАН.

Если это действительно так, то представителям НАТО следует честно рассказать об этом, полагает Милонов.

«Просто я не думаю, что НАТО посылает к нам каких-то мигрантов на ржавых барках. Но если они специально это сделали, тогда пусть честно признаются, расскажут, для чего они затеяли эту провокацию», — пояснил депутат Госдумы.

Напомним, в воскресенье три судна ВМС Украины были задержаны Береговой охраной Пограничной службы ФСБ РФ при незаконном вторжении в территориальные воды России. Украинские моряки не подчинялись требованиям российских пограничников и совершали опасные маневры во временно закрытой акватории Черного моря. Сейчас задержанные украинские моряки находятся в Керчи.