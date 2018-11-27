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Центробанк опроверг блокировки мелких переводов граждан

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Центробанк опроверг блокировки мелких переводов граждан

Москва, 27 ноября. Центробанк опроверг информацию о блокировках российскими банками переводов граждан на небольшие суммы.

Банк может связаться с клиентом, если подозревает, что операция по переводу денег совершается мошенниками. Однако назначение платежа или происхождение средств он запрашивать не должен, об этом сообщила пресс-служба Центробанка телеканалу «Звезда».

«Массовых обращений об отказе банков в проведении платежей в Банк России не поступало», —  говорится в сообщении Центробанка.

Отметим, ранее газета «Известия» сообщила о блокировке трех переводов на сумму менее тысячи рублей.

Напомним, банк может заблокировать платеж в двух случаях: если есть подозрение, что доступ к счету получили злоумышленники, а также, если операция подпадает под запрет антиотмывочного законодательства, которое направлено на вывод денег из страны.

Автор: Денис Коробейников
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