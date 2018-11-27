Путин: Трудностей прибавляется, но Россия их преодолеет

Москва, 27 ноября. На пути вверх и вперед Россия будет сталкиваться с трудностями, однако она их преодолеет, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

Об этом он сообщил на церемонии вручения государственных наград. Российский лидер отметил слова одного из награжденных, который предположил, что преодоление трудностей – вопрос времени.

«Я хочу с вами пополемизировать: чем дальше мы идем, чем выше забираемся, тем больше будет трудностей», — сказал глава государства.

При этом Путин выразил уверенность, что Россия справится со всеми сложностями на своем пути.

«Залог того, что мы их всегда преодолеем, и сделаем это блестяще — это такие люди, как вы, ваши учителя и ваши ученики», — обратился президент к собравшимся.

Во вторник в Кремле проходит вручение государственных наград деятелям культуры, спорта и науки. Среди награжденных - артисты Инна Чурикова и Александр Збруев, певец Лев Лещенко, тренеры Олег Знарок и Ирина Винер-Усманова.