Актеры «Игры престолов» опубликовали неожиданное видео со съемок

Лондон, 27 ноября. Актеры известного сериала «Игра престолов» сделали необычное видео со съемочной площадки.

Ролик появился на странице актрисы Лина Хиди, которая исполнила роль Серсеи Ланистер. Однако участие в съемке приняла не одна она: к ней присоединились Николай Костер-Вальдау (исполнивший роль Джейме Ланнистера) и Йохан Филип Пила Асбек (сыгравший Эурона Грейджоя).

Втроем они фыркают на камеру. Снятый материал был пропущен через замедленную съемку, в результате на выходе получился ролик с то ли смешным, то ли зловещим шлепаньем губами актерами культового сериала. Поклонники дурачество кумиров оценили.

Ранее один из режиссеров «Игры престолов» Дэвид Наттер ответил на сайте Reddit на вопросы поклонников саги, связанные с восьмым, финальным сезоном, сериала. Он отметил, что они сняли «замечательные интимные сцены».