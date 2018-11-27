Украина ограничила въезд граждан России на границе с Крымом

Киев, 27 ноября. Украинские власти ограничили въезд граждан России на территорию Украины. Об этом заявил глава Херсонской области Андрей Гордеев.

«Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного пересечения относительно граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно. Что касается граждан Украины и других государств, их пропускают через украинские КПВВ в обе стороны без ограничений», — заявил Гордеев.

Он также добавил, что режим ограниченного въезда для граждан РФ действует на пунктах пропуска «Чаплинка», «Каланчак», «Чонгар», которые расположены на границе Херсонской области и Крыма.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля незаконно пересекли государственную границу России, войдя в территориальные воды и РФ. При этом украинские корабли осуществляли провокационные действия, а их экипажи отказывались выполнять законные требования российских пограничников. Позднее из морского порта Бердянска выдвинулись еще два украинских военных корабля, которые направились к Керченскому проливу.

Ближе к вечеру три украинских военных судна, нарушившие российскую границу, были задержаны в Черном море. Российские пограничники были вынуждены применить оружие для их принудительной остановки. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.