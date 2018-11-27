Сербские чиновники массово увольняются в Косово из-за торговой войны Приштины

Приштина, 27 ноября. Руководители ряда населенных пунктов Косово, где проживает преимущественно сербское население, начали массово увольняться в знак протеста против действий властей республики.

Во вторник в отставку подали мэры таких муниципалитетов, как Косовска-Митровица, Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан. Поводом послужили «дискриминационные решения» Приштины, которая ввела пошлину на товары из Сербии.

Как утверждает глава партии «Сербский список» и мэр северной Косовска-Митровицы Горан Ракич, который также заявил о своей отставке, развязанная косовским руководством торговой война лишила «детей еды и воды», а последующее за этим операция косовского спецназа нарушила права граждан республики.

Напомним, что на прошлой неделе косовский спецназ провел операцию в Косовске-Митровице, где проходила акция протеста косовских сербов, и задержал четырех человек. Поводом для протестов послужило введение косовскими властями 100% пошлин на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Министерство иностранных дел РФ осудило Приштину, отметив, что подобные действия могут привести к эскалации напряженности на Балканах.