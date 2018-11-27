В Киеве назвали место новой провокации Киева после инцидента в Керченском проливе

Киев, 27 ноября. Местом новой провокации украинских властей станет Приднестровье, где базируются российские миротворцы, заявил киевский политический обозреватель Антон Розенвайн.

Розенвайн, назвавший место новой провокации Киева, отметил, что не случайно военное положение введено в Винницкой области, которая в отличие от Одесской области имеет небольшой участок границы с Приднестровьем. По мнению эксперта, военное положение в регионе открывает массу возможностей для «бесчисленного числа провокаций» против Приднестровской Молдавской Республики, в том числе против российского военного контингента, расположенного на этой территории. Кроме того, инцидент, произошедший в Керченском проливе в минувшее воскресенье, может рассматриваться, как попытка проверить реакцию международного сообщества на ситуацию в спорных регионах и готовность Запада поддержать Киев, если у России и Украины возникнет конфликт относительно этих территорий.

«Для организации более масштабных провокаций на границе с Приднестровьем Порошенко может использовать огромное количество методов. И, несмотря на то, что в Молдове у власти находится пророссийский президент Игорь Додон, добиться поддержки со стороны Молдовы путем очередного, пятого по счету, отстранения Игоря Додона от исполнения обязанностей президента», — цитирует «ПолитНавигатор» политического обозревателя.

По мнению Розенвайна, в случае нападения Киева и Кишинева на Приднестровье и российский контингент, ситуация будет существенно отличаться от того, что было в Южной Осетии. Эксперт объяснил это тем, что в этом регионе у российского военного контингента нет тыла и «равнозначного международного статуса, поскольку этого статуса он был лишен в сентябре 2018 года».

«Россия, скорее всего, вынуждена будет ответить интервенцией на территории Украины, поскольку не сможет бросить своих солдат. Это повлечет за собой серьезные международные последствия для Российской Федерации, которая, будет обвинена в «агрессии», — добавил политический обозреватель.

Эксперт, подчеркнув, что украинский лидер Петр Порошенко не является украинцем, напомнил, что президент Украины вырос в Молдавии, его семейный капитал был создан в этой стране. Розенвайн считает, что Порошенко готов пожертвовать любыми интересами Украины в пользу Румынии, так как является румыном, а не украинцем.

«К большому сожалению, национализм украинцев, выраженный, прежде всего, в форме оголтелой русофобии, не позволяет им понять эти элементарные вещи. А, соответственно, украинские националистические элементы будут поддерживать Петра Порошенко в его авантюре в Приднестровье. Для безопасности — как на территории СНГ, так и всей Европы как континента, чрезвычайно важно понимать данную проблему, поскольку ее последствия могут оказаться непредсказуемыми — вплоть до начала большой войны в Европе. С участием как РФ, так и стран НАТО, одной из которых собственно является Румыния», — отметил эксперт.

Политолог также высказал мнение, что главная цель украинского лидера — «во что бы то ни стало остаться у власти». По его словам, Порошенко, отменив выборы в стране, сможет еще долго стоять «у руля», несмотря на низкий рейтинг. Согласно результатам опроса, за Порошенко свои голоса готовы отдать лишь 10 процентов украинцев, в то время как лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы поддержать более 20% избирателей.

В минувшее воскресенье три украинских корабля незаконно пересекли границу с Россией и совершили опасные действия в Керченском проливе, игнорируя требования российской стороны прекратить действия. По итогу россияне были вынуждены задержать украинские суда, возбуждено уголовное дело. На фоне этих событий Верховная рада одобрила указ украинского лидера о введении военного положения в нескольких регионах Украины.

Напомним, Приднестровье добавилось выхода из состава Молдавской ССР еще во времена существования Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году Кишинев попытался силой решить проблему, но попытка оказалась провальной. По итогу Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.