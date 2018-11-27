«Готовы противостоять агрессии»: в ЛНР предупредили о возможных провокациях ВСУ

Луганск, 27 ноября. Введение военного положения на Украине может привести к новым провокациям ВСУ в Донбассе. Об этом заявил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что в Луганской народной республике не исключают возможных провокаций со стороны украинских силовиков. Осадчий призвал граждан ЛНР, проживающих вблизи линии соприкосновения и пересекающих КПВВ «Станица Луганская», быть особенно бдительными.

«В свою очередь, наши подразделения готовы противостоять агрессии Киева», — заявил Осадчий.

Напомним, Верховная рада одобрила законопроект президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране в связи с ситуацией в Керченском проливе. 25 ноября три украинских военных корабля были задержаны за незаконное пересечение российской границы.

Киев начал вооруженную операцию против Донбасса в 2014 году. После госпереворота на Украине регион не согласился с новым руководством страны. В ответ на это украинское руководство начало так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против жителей ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами операции стали более 10 тысяч жителей Донбасса.