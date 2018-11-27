Не в ущерб НАТО: в МИД ФРГ призвали Европу к самостоятельности

Берлин, 27 ноября. Европе стоит вносить больший вклад в собственную безопасность, однако не в ущерб отношениям с США или кооперации в рамках НАТО, считает госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен.

По его мнению, после того, как пост президента США занял Дональд Трамп, «стало ясно, что Европа должна вносить больший вклад» в сферу собственной безопасности. Кроме того, указал Аннен, выступая на берлинской конференции по вопросам безопасности, Европе стоит стать «более дееспособной в области внешней политики» и самостоятельной.

«Если члены Европейского союза хотят предпринимать действия ради своей безопасности, то надо усиливать НАТО и трансатлантические отношения. Подчеркиваю это, потому что за океаном это порой понимают иначе», — заявил он во время выступления.

Как полагает Аннен, полноценное сотрудничество с Великобританией и тесная кооперация между ФРГ и Францией станут залогом успешного развития Евросоюза в будущем.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас, выступая на берлинском форуме внешней политики, призвал Европу усилить сплоченность, чтобы «утвердиться в геополитических условиях», определяющихся постоянно обостряющимися отношениями крупнейших держав.

Он подчеркнул, что европейские страны могут потерять больше всех из-за торгового конфликта США и КНР и обострения отношений между Вашингтоном с Москвой и Пекином.