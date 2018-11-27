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Афганские власти обвинили США и Чехию в гибели арестованного солдата

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Афганские власти обвинили США и Чехию в гибели арестованного солдата

Кабул, 27 ноября. Военные следователи коалиционных сил США в Афганистане приступили к расследованию обстоятельств смерти арестованного афганского солдата.

Местные афганские власти считают, что 19-летний Вахидулла Хан скончался от пыток, а американские и чешские военные пытаются снять с себя ответственность за его убийство, проводя расследование. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на свои источники.

Напомним, 22 октября афганский солдат Хан застрелил чешского капрала Томаша Прохаску, а также ранил двоих его сослуживцев. Инцидент произошел на военной базе Шиндад в провинции Герат.

Как пишет американское издание, солдата задержали через несколько часов после убийства и передали чешским военнослужащим. Однако те через некоторое время вернули его афганским силам. По словам члена управляющего совета провинции Герат Вакила Ахмада Карохи, когда солдата передали афганским силам, он уже был избит и находился без сознания. Позже он скончался.

Отметим, что официальный представитель американских военных в Афганистане Дэйв Батлер отказался комментировать расследование. Чешские власти заявили, что исключают любую причастность чешских военных к гибели афганского солдата.

Ранее «Газета.ru» сообщала, как внедренный боевики убил солдата НАТО из миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.

Автор: Денис Коробейников
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