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Жене начальника полиции Подольска грозит семь лет тюрьмы за ДТП с пятью погибшими

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Жене начальника полиции Подольска грозит семь лет тюрьмы за ДТП с пятью погибшими

Подольск, 27 ноября. В отношении супруги начальника полиции подмосковного Подольска возбуждено уголовное дело из-за аварии с пятью погибшими. Женщине грозит до семи лет колонии, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла 17 октября на Симферопольском шоссе. Женщина за рулем Toyota Land Cruiser влетела в минивэн Mitsubishi, сломавшийся на дороге. Пять пассажиров Mitsubishi погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Виновница ДТП также пострадала, но степень тяжести не уточняется.

Источник РИА Новости подтвердил, что подозреваемая является супругой начальника городского управления МВД. В ведомстве сообщили, что расследование дела по факту ДТП ведется на областном уровне. Обвинение водителю Toyota ДТП было предъявлено еще 15 ноября, сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Автор: Софья Куликова
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